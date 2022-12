OSIMO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 17:00 a Osimo in via di Jesi per un tamponamento che ha coinvolto tre auto. Sul posto la squadra VVF ha collaborato con il personale del 118 per assistere le tre persone contuse e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto la Polizia Locale.