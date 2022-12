CUPRA MARITTIMA – E’ in partenza l’iniziativa “La Grande visione in sala”, realizzata nell’ambito del piano “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale”, approvato dal Ministero dell’istruzione, promosso da MIM e MIBAC e dedicato alle scuole primarie e alle scuole secondarie di I e II grado.

Il progetto, che coinvolge 26 scuole distribuite su tutto il territorio delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria, vuole promuovere la conoscenza e l’approfondimento delle professioni del cinema e del loro apporto tecnico e creativo al linguaggio cinematografico.

Responsabile scientifico del progetto è Francesco Crispino, critico cinematografico e saggista ed è previsto un percorso: gli insegnanti scelgono tre film per ogni modulo, selezionati insieme al direttore scientifico del progetto, da vedere con i loro ragazzi in autunno, inverno e primavera. Ogni visione comprende laboratorio post visione in sala e laboratorio in classe. Il cinema Margherita di Cupra Marittima parteciperà all’iniziativa in cui saranno coinvolti gli studenti di quattro scuole di quattro comuni del territorio: Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto. La visione dei film sarà accompagnata da tutor e professionisti del mondo cinematografico e nel frattempo i loro insegnanti stanno frequentando un corso di aggiornamento specifico tenuto da Pedro Armocida, critico cinematografico e direttore artistico del Festival Nuovo Cinema di Pesaro e autore di numerosi saggi di cinema.

Ecco il programma: