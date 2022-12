GROTTAMMARE – Mancano pochi giorni allo spettacolo “Llegrotte’s talent“, a cura dell’associazione Lido degli Aranci, che andrà in scena sabato 17 dicembre, alle ore 21,15, presso il teatro delle Energie di Grottammare condotto da Gloria Conti ed Enrico Paris.

Ospiti d’onore saranno Pino e gli Anticorpi e quattro saranno gli artisti che verranno premiati nella serata dedicata ai talenti grottammaresi: Marco Mignini, in art Zap, Antonio Malavolta, Clarita Baldoni, Andrea Spinozzi.

Stimato grafico pubblicitario con una passione smisurata per la musica anni ‘80, ideatore dello Zapfest di Retromania80, due grandi eventi musicali vintage, con musicisti provenienti da tutta Italia e capaci di attirare a Grottammare migliaia di persone, Marco Mignini è anche un grande musicista e cantante e darà prova della sua bravura con brani anni ‘80 e una fantastica Jam-Session con gli altri due premiati Antonio Malavolta e Andrea Spinozzi.

Antonio Malavolta si definisce uno pseudo cantante; ha iniziato ad avvicinarsi al canto grazie al coro parrocchiale ma ha approfondito gli studi insieme al maestro Rocchetti. Da quasi dieci anni collabora attivamente con la Corale Sisto V di Grottammare, ma la lirica è solo una parte del suo amore per la musica perché dà anche supporto logistico organizzativo a tutte le edizioni di Retromania80 e Zapfest e ogni tanto si dedica al teatro.

Clarita Baldoni ha studiato canto presso la scuola “Muse” di Grottammare dal 2002 al 2012. Appassionata di musical, ha ricoperto il ruolo di Mrs Brick nella favola di Belle e di Rafiki e in quella del Re Leone nelle “terre del branco” con l’associazione “Singing”. Attualmente è vicepresidente dell’associazione “Rattatu’” con cui porta in scena spettacoli musicali e teatrali in molti teatri marchigiani.

Odontotecnico di professione e batterista per diletto, Andrea Spinozzi ha suonato con i più grandi gruppi locali fino a essere il batterista ufficiale della Cover Band di Gianna Nannini “Gianna Love Tribute” con la quale ha girato tutta l’Italia.

Prevendite dei biglietti senza costi aggiuntivi presso Caffè Ramona e bar Spadini a Grottammare e Laborfoto di Domenico Campanelli a San Benedetto del Tronto.

Costo del biglietto: 10 €