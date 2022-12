SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tornano le fòchere dopo l’interruzione dovuta all’emergenza Covid-19. Come vuole la tradizione, nella notte tra il 9 ed il 10 Dicembre si accendono dei falò per illuminare il percorso della “Santa Casa” della Madonna trasportata in volo dagli Angeli dalla Palestina a Loreto, dove oggi sorge la Cattedrale.

“E’ una tradizione molto antica che risale ai primi anni del 1600” – ricorda Gino Troli Presidente del Circolo dei Sambenedettesi – ” è stata ripresa poi negli anni settanta proprio su iniziativa del Circolo che curava la fochera centrale, prima in spiaggia, alla foce dell’Albula, poi nell’area dell’ex-Galoppatoio. Alle fochere è dedicato un numero speciale de Lu Campanò distribuito in 40 copie per quartiere, per illustrare la storia ed alcune curiosità rispetto a qesta tradizione”

Un ringraziamento da parte del Sindaco ai Comitati di quartiere che hanno deciso di aderire, anche a quelli che si sono uniti agli altri per mancanza di un luogo per accendere la fòchera.