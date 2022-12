SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non è ancora chiaro il motivo che ha condotto il Tribunale Federale della FIGC a sentenziare 9 mesi di inibizione per il Presidente della Samb Roberto Renzi. L’organo disciplinare, riunitosi ieri, lunedì 5 dicembre, ha preso la sopracitata decisione probabilmente per via di alcuni ritardi nei pagamenti dei rimborsi spese. Atteso nei prossimi giorni il testo completo dell’ordinanza, oltre a una squalifica per i comportamenti adottati dal presidente rossoblù al termine del match perso contro il Matese.