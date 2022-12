SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un incontro culturale di spessore quello che si è svolto all’hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto a cura del Rotary Club in collaborazione con il Club Inner Wheel e il Club Rotaract di San Benedetto, dove il poeta Umberto Piersanti, tra i più importanti letterati italiani contemporanei, ha presentato il suo libro “Campi d’ostinato amore“. A dialogare con l’autore Rossella Frollà, critica letteraria e autrice della prefazione dell’opera. La presentazione è stata introdotta dalla presidente del Rotary Club di San Benedetto Maria Rita Bartolomei.

“Una serata di grande prestigio per la stessa città di San Benedetto del Tronto che ha avuto modo di ospitare un uomo di cultura le cui opere sono presenti in molte antologie sia italiane che straniere, candidato al premio Nobel per la letteratura nel 2005 e già premiato con il prestigioso Premio Letterario Nazionale Pisa – ha commentato Maria Rita Bartolomei.