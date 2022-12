SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Uomo dà in escandescenza in via Montebello, intervengono i Carabinieri: il soggetto, di origini egiziane, secondo le prime ricostruzioni era probabilmente in uno stato psicofisico alterato. L’uomo ha infatti aggredito un’altra persona, per poi colpire con un’auto in sosta, la quale avrebbe riportato danni. Prontamente intervenuti gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto che lo hanno condotto in caserma.