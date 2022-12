PEDASO – Nuovo appuntamento della kermesse CabaretShow, a cura del comune di Pedaso e dell’ associazione Artistic Picenum, sabato 10 dicembre, alle ore 21, presso il CineTeatro di Pedaso.

Ospite speciale della serata, condotta da Paulina Pieprzka, sarà Justine Mattera, celebre volto del teatro, della musica e della televisione italiana. L’ artista italo-americana proporrà un toccante omaggio canoro al mito di Marilyn Monroe e svelerà aneddoti e curiosità sul suo ultimo lavoro editoriale dal titolo ” Just Me“, in cui ha ripercorso le tappe salienti della sua poliedrica carriera: dagli esordi con Paolo Limiti all’ esperienza al bagaglino di Pierfrancesco Pingitore, dalla partecipazione al reality La Fattoria e a Comedy Centra al set cinematografico insieme a Biagio Izzo e Pino Insegno, dalle tournée teatrali con Paolo Ruffini fino al musical “Extravaganza“, con cui debutta in queste settimane al fianco di Giulia Ottonello. Ospiti dello spettacolo saranno anche i comici Petò e il noto Max Pisu, indimenticabile interprete del personaggio Tarcisio. Non mancheranno intermezzi musicali del cantautore Marc e momenti coreografici di Amar Shahin.

“Volevamo impreziosire lo spettacolo con una madrina d’eccezione, elevando ulteriormente la qualità della manifestazione. Sarà una serata speciale, ricca di emozioni e con artisti di spessore ed esperienza, che abbiamo il piacere di proporre come assolute novità al gusto del pubblico piceno – hanno dichiarato gli organizzatori.

I biglietti sono acquistabili presso la merceria il Cigno di Grottammare e la cartolibreria Camillettis di Pedaso.

Per informazioni:347 5406630/ 0734932362.