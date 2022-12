di Laura Valori

ACQUAVIVA PICENA – Tanti eventi per Natale ad Acquaviva Picena.

Lunedì 5 dicembre, Festa del Patrono San Niccolò, alle ore 18, verrà celebrata la Santa Messa da Monsignor Carlo Bresciani.

In seguito, alle ore 19, come da tradizione, vi sarà la Fochera di San Niccolò con i Cantori di Sant’Antonio.

Alle 19:30, in via Leopardi, si accenderanno le luminarie dell’albero di Natale.

Sabato 10 dicembre, alle ore 9:30, un villaggio per crescere… a caccia di profumi, colori e suoni per le vie del borgo, l’Assessorato Servizi Sociali con l’Onlus “Michele per tutti”.

Sabato 17 dicembre, ci sarà l’Open Day della scuola secondaria dalle ore 15:30 alle ore 17:30 presso i moduli scolastici in via G.B Smacchia.

Venerdì 23 dicembre, alle ore 16, vi sarà in Piazza San Nicolò, “Mettersi in gioco, I giochi di una volta”, Assessorato al Turismo e Cultura e la Regione Marche nell’ambito del progetto GranTour della Cultura 2022/2023.

Alle ore 17, Babbo Natale distribuirà i doni, a cura della Pro Loco.

Alle ore 18, verrà inaugurata la mostra “Trenta ritratti per Acquaviva”, presso il Palazzo Celso Ulpiani, a cura dell’associazione Terraviva.

Da sabato 24 dicembre a venerdì 06 gennaio, sarà esposto il Presepe Artistico a casa “Dalma Massetti”, a cura di VideoIncontri.

Da martedì 27 dicembre a venerdì 30 dicembre, ci sarà il Memorial “Vittoriano Bruni” torneo di calcio a 5 presso il Palazzetto dello Sport, a cura della ASD Acquaviva Calcio.

Mercoledì 28 dicembre e giovedì 5 gennaio, vi saranno delle serate in biblioteca con i ragazzi a tema giochi da tavolo, a cura di ProLoco.

Venerdì 30 dicembre, alle ore 15, si avrà “Acquaviva Segreta” ossia una passeggiata itinerante nel Centro Storico per andare alla scoperta degli angoli più nascosti di Acquaviva, grazie all’Assessorato al Turismo e Cultura e alla Regione Marche nell’ambito del progetto “Gran Tour della Cultura 2022/2023”.

Venerdì 06 gennaio, alle ore 15, le Befane scenderanno dal Mastio della Fortezza, a cura della Pro Loco con il “Gruppo Grotte Picene”.

Martedì 17 gennaio, per le vie del Centro e a Scuola con i Ragazzi, vi saranno i Cantori di Sant’Antonio, a cura dell’Associazione San Francesco.

Domenica 22 gennaio, alle ore 9 e alle ore 11, verrà celebrata la Messa di Sant’Antonio presso la Chiesa di San Lorenzo. Verranno offerti dei panini benedetti e, invece, saranno in vendita dei panini ripieni.

Il pomeriggio, verrà dedicato agli anziani con una merenda e videoproiezioni dei Cantori di Sant’Antonio presso la Sala Consiliare, a cura dell’Associazione San Francesco con gli Agostiniani Scalzi e la Pro Loco.

Per finire, il museo “La fortezza nel tempo” sarà aperto da martedì 17 dicembre a venerdì 6 gennaio nei rispettivi orari: al mattino dalle 10 alle 12:30 e al pomeriggio dalle 15 alle 18.

Invece, il museo “La pajarola racconta” sarà aperto il venerdì e il sabato dalle ore 16 alle ore 18, mentre la domenica sarà aperto la mattina dalle 10 alle 12, e al pomeriggio dalle 16 alle 18.