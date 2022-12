di Laura Valori

MARTINSICURO – Due mesi ricchi di appuntamenti natalizi a Martinsicuro.

Il 5, il 6 e il 7 dicembre si terranno, presso il Museo del Mare, lungomare Europa Nord, dalle ore 9 alle ore 12, dei laboratori e delle visite guidate in collaborazione con l’Associazione “Martin Pescatori”.

Giovedì 8 dicembre, alle ore 15:30, a Piazza Cavour, vi sarà l’animazione per bambini con la presenza di Babbo Natale, l’Elfo Birichino, con l’aggiunta della “La Parata degli Air Dance” alti più di tre metri. In seguito, alle ore 17, sempre a Piazza Cavour, si accenderà l’Albero di Natale.

Venerdì 9 dicembre, a Piazza Cavour, a partire dalle ore 19, si potrà ascoltare musica live con i “Sounds Better Band”.

Sabato 10 e domenica 11 dicembre, invece, dalle ore 15:30 alle 19, sarà possibile visitare il Villaggio di Babbo Natale. L’ingresso è libero.

Domenica 18 dicembre, dalle ore 10 alle ore 19, in Piazza Leonardo Da Vinci (Villa Rosa), vi sarà il Natale in Piazza, con il Mercatino e l’Animazione, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Villa Rosa.

Mercoledì 21 dicembre, si terrà il Concerto di Natale con l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo a Martinsicuro, presso la Chiesa San Gabriele dell’Addolorata (Villa Rosa), alle ore 19.

Giovedì 22 dicembre, nella Sala Consiliare di Martinsicuro, vi sarà la musica e lo spettacolo “Il mondo delle fiabe” dalle ore 9 alle ore 12.

Lunedì 26 dicembre, alla Chiesa San Gabriele dell’Addolorata, alle ore 18:30, si terrà il Concerto di Natale “Christmas Gala”.

Martedì 27 dicembre, vi sarà animazione per bambini – Circo di Natale e Letture Animate, in via F. Filzi di fronte Pinetina a Villa Rosa, alle ore 15:30.

Mercoledì 28 dicembre, in collaborazione con le ASD del Territorio, si avrà il Natale dello Sport, presso il Palazzetto dello Sport di Martinsicuro, dalle ore 15.

Venerdì 30 dicembre, si terrà il Concerto di Natale – Coro Gospel “Giacomo Puccini” di Chieti, presso la Chiesa Sacro di Gesù alle ore 21.

Venerdì 06 gennaio, si terranno dei laboratori e delle letture “Leggiamo con la Befana”, alla Torre Carlo V di Martinsicuro, dalle ore 15:30 alle ore 18.

Inoltre, dal 24 dicembre al 6 gennaio, vi sarà la mostra dei presepi, il V° concorso “Creiamo il Natale 2022”, a cura dei diversi quartieri: Giardino, Santa Rita, Sacro Cuore, Tronto e Campo Casone, in collaborazione con l’Associazione “La Fenice” e l’Associazione “Pro Loco” di Martinsicuro. La mostra si terrà presso il plesso della Scuola Elementare Piazza Cavour di Martinsicuro.