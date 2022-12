SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarebbero due 20enni, di origine marocchina, e un 35enne del luogo i protagonisti di una violenta rissa scatenatasi ieri, domenica 4 dicembre, all’alba in piazza Garibaldi, nel pieno centro di San Benedetto. I tre, dopo esser finiti in ospedale per lesioni da arma da taglio e contusioni varie, sono stati fermati dai Carabinieri. Conseguenze più pesanti per il 35enne, il quale probabilmente i due più giovani volevano “punire”. I tre sono stati arrestati dai militari dell’Arma, che continuano a indagare sulle cause della vicenda.