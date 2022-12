GROTTAMMARE – Riportiamo un comunicato del Grottammare Calcio giunto in redazione.

“La S.S.D. Grottammare Calcio comunica la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Mattia Paolini al Monticelli, squadra in cui ha militato nella scorsa stagione.

Contestualmente la società annuncia la risoluzione dei contratti del difensore Manuel Di Girolamo e del centrocampista Gioele Evangelisti.

Ai tre giocatori vanno il ringraziamento per l’impegno messo quotidianamente in campo e i migliori auguri per il proseguo della carriera”.