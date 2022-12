TESTA 7 Bravissimo a mettere in angolo la punizione insidiosa di Sicurella. Blinda la porta anche sul tiro di Muzzi, forte e ravvicinato. Il messaggio è chiaro: oggi non si passa.

ZOBOLETTI 7 Sempre attento in fase difensiva, decisivo l’assist per l’1-0 di Spagna. Gioiellino.

SENSI 7,5 Trova il primo gol stagionale con una zampata sugli sviluppi di un corner. Bomber per un giorno.

ROVINELLI 7,5 Non commette sbavature in difesa. Tiene a bada Sebastiani, lo segue anche negli spogliatoi. Sicurezza.

PASQUALINI 7 Spinge sulla fascia sinistra e mantiene sempre alto il pressing. Carro armato.

D’ALESSANDRO 6,5 Metronomo a centrocampo, indispensabile nel sostenere la coppia di centrali difensivi. Sta ritrovando la condizione.

EVANGELISTI 7 Ha il piede caldo, scalda subito i guantoni di Giordani e poco dopo con un gran destro al volo sfiora il palo. Meritava il gol.

VERDESI 7 Tanta qualità sulla fascia destra, arriva spesso sul fondo per crossare. Incalcolabile il numero di km che ha corso.

BATTISTA 7 Dribblig, velocità, qualità: sempre una spina nel fianco sulla catena di sinistra, dove spesso converge per calciare a giro. Ubriacante.

NAPOLANO 7 E’ definitivamente tornato il Giordano del pre-infortunio. Nel riscaldamento aveva fatto preoccupare Ciampelli dopo un colpo alla caviglia, ma ha stretto i denti. Procura l’espulsione di De Martino e va ad una spanna dall’eurogol su punizione. Vero numero 10.

SPAGNA 7,5 Che era in giornata, lo si era capito già al 3′ quandi di testa ha colpito il palo. E’ il preludio al gol, che arriva una manciata di minuti dopo. Non fa rimpiangere Fall. Unica pecca: l’ammonizione che lo terrà fuori domenica prossima col Pineto.

CIAMPELLI 7 Scelte perfette e cambi azzeccati per proteggere il risultato. Compatta il gruppo attorno a lui e dà sempre motivazioni, anche in una partita dove rischiava di esserci appagamento dopo due vittorie di fila. Ora testa alla capolista Pineto, per sognare in grande. Sì mister, si può.

Dalla panchina: Passalacqua 6, Petrini 6, Pietropaolo 6, Settimi 6,5, Clerici 6.