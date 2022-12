SAN BENEDETTO – Si apre con un successo il ritorno sul palco del bodybuilder venezuelano Carlos Velazco. Dopo una pausa di ben 7 anni il campione originario del Sud America è tornato a far parlare di sé presso la prestigiosa federazione Ifbb Pro League, conquistando il primo premio nella categoria Classic Physique.

La vittoria ha avuto luogo a Vienna nella giornata di sabato 3 dicembre, costituendo a tutti gli effetti l’inizio di un percorso di rivincita personale che, a partire dall’esperienza del podio sfiorato in Sudafrica nel 2015, è sempre stato fortemente voluto dal titolare della Doms Gym.

“Sono felicissimo per questo esordio dopo uno stop così lungo – fa sapere Velazco -, è stata un’esperienza stupenda rivivere le sensazioni che solo il palco sa dare, soprattutto perché dopo tutti questi anni mi mancavano queste emozioni”.

La prossima competizione è prevista per domenica 11 dicembre in Olanda, per cui Velazco e il suo preparatore Ludovico Lemme si sono subito rimessi al lavoro per poter dare il meglio.

Ancora una volta non resta che fargli un grande in bocca al lupo, nella speranza che quella di Vienna sia solo la prima di una serie di vittorie.