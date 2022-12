FI.FA SECURITY UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO: Scarpantonio, Tosti, Palavezzati, Paoloni, Fulvi, Di Bartolomeo, Alesiani, Narducci, Frati, Gianfreda, Fratalocchi, Del Prete, Di Marcantonio, Tallè, Alemanno.

A disposizione: Muratore, Candelori, Fagnani. Coppa, D’Amico, Fioretti, Perna.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Secondo successo consecutivo in Serie B per la Fi.Fa. Security UR San Benedetto contro Imola Rugby che si chiude 46-27 in una domenica piena di emozioni. La partita ha visto un primo tempo equilibrato, con Imola in avanti pronta a sfruttare gli errori dell’Unione Rugby, che si difende e sfrutta i varchi per andare a meta, reggendo gli attacchi degli avversari e mantenendo il risultato in equilibrio 20-20 alla fine del primo tempo.

Nella ripresa la squadra allenata da Laurenzi-Alfonsetti commette un errore iniziale, andando sotto di una meta, ma i rosso-blu reagiscono ed inizia un crescendo di gioco, con mischie avanzanti che permettono alla squadra di condurre in maniera propositiva le azioni, arginando il pressing avversario e realizzando altre 4 mete, per un risultato finale fissato sul 46-27. Ottimo l’atteggiamento in campo degli atleti, con il gioco alla mano e le touche di precisione, che denotano una crescita tecnica e mentale di tutti i ragazzi dell’Unione Rugby. Grande merito al giovane Federico Perna, classe 2004, che ha realizzato la sua prima meta in Serie B ricevendo i complimenti da parte di tutta la società e del pubblico presente.

Le mete conquiste sono state: 1 di Alemanno, 2 di Palavezzati, 1 di Alesiani, 1 di Perna e 1 di Del Prete, 5 calci di trasformazione e 2 punizioni messe a segno da Di Bartolomeo. Al campo Mandela la domenica mattina hanno giocato gli Under 13 insieme ai pari età di Ascoli Montegranaro e Macerata, mentre l’Under 15 sul campo di Fano ha affrontato le squadre di Ascoli, Ancona e Fano dimostrando uno splendido spirito di squadra e tenacia. Il prossimo appuntamento per la Fi.Fa. Security UR San Benedetto sarà domenica 11 dicembre alle 14.30 fuori casa contro il Cus Siena.