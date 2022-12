Attila Junior Basket – Infoservice Sambenedettese Basket 107-71

Attila Junior Basket: Ruggiero 3, Mancini 19, Centanni 3, Battestin, Gamazo 20, Gurini 26, Cingolani 4, Redolf 19, Alessandroni 7, Fraga 6, Baldoni ne, Alfonsi. All. Scalabroni

Infoservice Sambenedettese Basket: Obletter, Tongue Zuko 17, Veronesi 4, Di Monte, Caloia 13, Acciarri 2, Rota 13, Mittica 13, Maiorana Liga 3, Del Zompo, Llukacej 6. All. Roncarolo

Parziali: 37-14, 30-27, 25-19, 15-11.

Progressivi: 37-14, 67-41, 92-60, 107-71.

Usciti per 5 falli: nessuno

PORTO RECANATI – Sconfitta esterna per la Infoservice Sambenedettese Basket che cade al Palazzetto “E. Medi” di Porto Recanati contro Attila Juniors per 107-71.

Approccia male la gara la formazione di coach Roncarolo che al termine del primo quarto si ritrova sotto 37-14. Dopo il break la Samb prova diminuire lo svantaggio ma i padroni di casa prendono un ulteriore distacco andando al riposo sul 67-41.

I rossoblu tornano in campo nel terzo quarto ma la frittata è già fatta e Attila Juniors si porta sul 92-60 per poi concludere il match 107-71. Per la Samb è l’undicesima sconfitta consecutiva, la classifica vede la squadra a 0 punti e sono solo due le lunghezze che la separano da Virtus Assisi e Porto Sant’Elpidio. La formazione di coach Scalabroni, invece, si porta a 16 punti a sole due lunghezze dal primato.