GUERRIERI 6 Incolpevole sui gol subiti, sicuro quando chiamato in causa

CONSON 5 Ci mette cuore, anima e fisico ma la deviazione fortuita, che regala il vantaggio al Matese, è sua. Ha qualche responsabilità anche sul secondo gol subito

AGOSTINONE 6 Ottima partita del centrale rossoblù, preciso e attento come al solito. Viene sostituito sul finale dal più alto Migliorini per dare più centimetri alla fase offensiva

MAUTHE 6,5 Inizio stentato, poi la sua partita è un crescendo che culmina col gol sfiorato nel secondo tempo: solo un miracolo di Palombo gli nega la gioia

BOTI 6,5 Ancora una prestazione convincente per il giovanissimo olandese, dotato di un ottimo fisico e di buona tecnica, che anche stavolta viene sostituito nel secondo tempo da Viscardi

ANGIULLI 6 La Samb segue il ritmo del suo Capitano: non è al 100% dal punto di vista fisico, ma la sua qualità fa la differenza

FELIZ 4,5 Confusionario, impreciso, deludente: si fa anche espellere nel finale di gara

MARRAS 6,5 Sfiora il gol in varie occasioni, la sua rapidità e il suo piede sinistro sono un pericolo costante per la difesa ospite. Per Alfonsi, è ormai un titolare

VITA 7 Pericoloso ogni volta che tocca palla, può ancora migliorare sotto porta: è lui il punto di riferimento dell’attacco rossoblù

CARDELLA 5,5 Segna un gran gol, potrebbe farne altri due o tre, poi sbaglia un altro calcio di rigore decisivo, sotto la Nord: forse i calci piazzati non sono più il suo forte

Subentrati

Migliorini SV

Acunzo SV

Viscardi 5,5 Più impreciso del solito, deve adattarsi al suo nuovo ruolo da subentrante

Umile SV

Allenatore

Alfonsi 6,5 La sua Samb non ha raccolto quanto seminato quest’oggi, forse non solo per questione di sfortuna. Mister Sante può stare tranquillo: continuando a giocare così, le vittorie arriveranno