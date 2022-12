San Benedetto festeggia i 100 anni di Amabile Piccolo

Originaria del Veneto, arrivò a San Benedetto dopo la guerra insieme a Maria Dal Moro. Amabile è speciale per molti, soprattutto per noi di Riviera Oggi, in quanto è la suocera del direttore Nazzareno Perotti. Infiniti auguri dalla redazione!

di Redazione