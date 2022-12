NOTE: Stadio “Riviera delle Palme”, cielo sereno e campo in buone condizioni, 15°C. Samb in completo rossoblù, Matese in bianco.

ANGOLI: 6-1

AMMONITI: Boti 20′ pt (S), Nocerino 45′ pt (M), Riccio 7′ st (M), Sacko 24′ st (M), Feliz 25′ st (S)

ESPULSI: 34′ st Feliz (S)

MARCATORI: 35′ pt Ricamato (M), 40′ pt Cardella (S), 32′ st Langellotti (M)

FORMAZIONI

AS SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Conson, Cardella, Vita, Agostinone, Feliz, Mauthe, Marras, Angiulli, Boti, Proia

A disposizione: Corci, Murati, Zaffagnini, Emili, Scarponi, Acunzo, Viscardi, Umile, Tassi

Allenatore: Sante Alfonsi

FC MATESE: Palombo, Riccio, Setola, Ricciardi, Szyszka, Nocerino, Sacko, Ricamato, Sorrentino, Napoletano, Langellotti

A disposizione: Governali, Rabini, Masi, Setola, Carnevale, D’Andrea, Reda, Salatino, Rodi

Allenatore: Corrado Urbano

DIRETTA

INFO PRE-MATCH

– Ingresso in campo con i bimbi della scuola calcio

– Giornata mondiale della disabilità, a centrocampo entrano i ragazzi disabili di una squadra di calcio paralimpico di SBT (Asd Stella del Mare) con uno striscione “Il calcio è di tutti” dopo il sorteggio foto con loro degli atleti. Un ragazzo ha tirato in porta sotto la Nord

– Un minuto di raccoglimento per Ischia

PRIMO TEMPO

1′ Inizia il match

4′ Samb in avanti, ma il Matese non si lascia sorprendere

6′ Lancio in profondità per Cardella, il numero 7 commette però fallo in attacco

7′ Tiro di destro dalla distanza di Sorrentino, pallone poco pericoloso per Guerrieri

9′ Occasione Samb! Cardella di forza mette una palla in mezzo all’area, Marras conclude poco sopra la porta di Palombo

10′ Nocerino recupera un gran pallone a centrocampo, poi si propone sulla fascia e mette dentro un Bel cross: Guerrieri smanaccia e allontana il pericolo

12′ Fase di equilibrio del match, squadre che cercano di imporre il proprio gioco

13′ Fallo di Mauthe su Langellotti, il numero 11 del Matese si rialza

14′ Palo di Vita! Colpo di testa del numero 11 che lentamente si stampa alla base del palo più lontano

17′ Altra occasione Samb! Feliz sfiora il gol in tuffo di testa! Pallone di poco a lato, ma è corner

18′ Destro da fuori di Mauthe, alto sopra la traversa

19′ Altra occasione per i rossoblù, ancora Vita! Servito da Proia, non riesce a sfruttare l’occasione

20′ Ammonito Boti per fallo su Sacko

21′ Rimane a terra il francese, interviene lo staff medico

22′ Fallo di Sacko su Proia, la Samb ricomincia a impostare

24′ Mauthe rimane a terra, ha preso un colpo in testa. Il giovane palermitano si rialza subito e la Samb può ripartire

26′ Samb che continua a cercare un pertugio nella difesa schierata dei campani, che però non si lasciano sorprendere

29′ Marras prova il tiro dalla distanza, non calcia bene con il sinistro

30′ Angolo per la Samb, Feliz sulla bandierina. Pallone messo fuori di testa da Szyszka

31′ Pallone interessante per Cardella, ma il numero 7 stoppa con un braccio

32′ Punizione Samb, Bel cross di Angiulli neutralizzato dalla difesa campana

33′ Mancino di Napoletano, velleitario, che si spegne tra le braccia di Guerrieri

34′ Palla persa da Feliz, Matese che si ripropone timidamente in avanti

35′ MATESE IN VANTAGGIO. Conson devia un tiro piuttosto innocuo di Ricamato, Guerrieri può solo guardare

38′ Samb che prova a riprendere in mano la partita

39′ Cardella sorpreso in offside

40′ PAREGGIO SAMB! CARDELLA AL VOLO! Il numero 7 la piazza sotto l’incrocio!

43′ Ancora Samb in avanti! La conclusione insidiosa di Vita si spegne ancora tra le braccia di Palombi

45′ Un minuto di recupero assegnato dall’arbitro

45+1′ Ammonito Nocerino quando le squadre si apprestano a rientrare negli spogliatoi

45+1 Finisce il primo tempo. Un’ottima Samb subisce un gol casuale ma è brava a rimettere i conti in parità

SECONDO TEMPO

1′ Inizia il secondo tempo, Napoletano alla battuta

2′ Rimessa in avanti per la Samb, pallone impreciso di Feliz

4′ Corner per la Samb, batte Angiulli

5′ Ancora angolo per la Samb, gran percussione di Marras

6′ Conson cade mentre è schiacciato dalla pressione di Napoletano, secondo l’arbitro l’attaccante del Matese ha commesso fallo

7′ Fallo su Vita, ammonito Riccio. Punizione per la Samb

10′ Matese che si butta avanti, primo corner per i campani

12′ Corner per la Samb

16′ Occasione Matese! Il sinistro di Langellotti è alto sulla traversa

18′ Bella iniziativa personale di Setola, che non riesce a concludere però in modo adeguato

19′ Fallo di Angiulli, punizione per il Matese. Nella Samb esce Boti per fare spazio a Viscardi

20′ Palla persa in maniera superficiale dalla Samb, quando c’è un giocatore del Matese a terra: interviene lo staff medico

21′ Riprende il gioco: entra Salatino tra le file del Matese, fuori Napoletano

23′ Ammonito Sacko per aver steso un Vita indiavolato. Samb di nuovo in avanti

25′ Ammonito Feliz per un fallo su Ricamato

27′ Fallo su Conson a metà campo, ripartono i rossoblù

28′ Occasione Samb! Vita conclude di testa, risponde Palombo

29′ Ancora Samb! Miracolo di Palombo su Mauthe, autore di un dribbling pregevole

30′ Doppio cambio per entrambe le squadre: Escono Riccio e Sacko per Rabini e Masi nel Matese; escono Angiulli e Agostinone per Migliorini e Acunzo

32′ VANTAGGIO MATESE! Posizione dubbia del giocatore della squadra campana Langellotti, che si ritrova da solo a tu per tu con Guerrieri e trasforma

35′ Espulso Feliz Rabacal Costa per doppia ammonizione. Samb in 10

39′ Rimane a terra un giocatore del Matese, interviene ancora una volta lo staff medico

40′ Nella Samb entra Umile per Marras, nel Matese entrano Carnevale per Langellotti e Reda per Sorrentino

42′ Fallo su Conson, la Samb può ripartire