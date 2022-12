TERAMO – Oggi, alle 17:30 circa, una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo, ha effettuato un intervento per un incendio avvenuto in un locale in via De Vincentiis a Teramo. Sul posto sono stati inviati un’autopompa, un’autobotte e un mezzo fuoristrada con modulo antincendio. L’incendio ha interessato un divano all’interno di un locale commerciale, attualmente non utilizzato, ubicato nelle immediate vicinanze di un supermercato. I vigili del fuoco hanno prontamente estinto le fiamme evitando che potessero propagarsi ad un camper e uno scooter parcheggiati nello stesso ambiente e hanno provveduto a mettere in sicurezza il locale. Le fiamme hanno prodotto un denso fumo che ha provocato l’annerimento del solaio e delle pareti. Nessuna conseguenza invece per il vicino supermercato che è rimasto aperto al pubblico anche durante le operazioni di intervento. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza.