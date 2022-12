SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà un sabato speciale per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC: la consueta giornata di gare dei tornei in programma il 3 dicembre coincide infatti con la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, una ricorrenza proclamata dall’ONU con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inclusione e la difesa dei diritti delle persone con disabilità, obiettivi fondanti della Divisione.

“Il calcio è uno, non conosce barriere – afferma il Presidente della FIGC Gabriele Gravina – la voglia di condividere questa passione è il valore che ci unisce e che ci fa scendere in campo tutti insieme sin dal giorno dell’istituzione della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale all’interno della nostra Federazione. In occasione della giornata dei diritti delle persone con disabilità, ribadiremo un forte messaggio di inclusione, colorando d’Azzurro, quello delle Nazionali italiane di calcio, l’entusiasmo delle atlete e degli atleti protagonisti di questo straordinario movimento”.

“Il 3 dicembre nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Divisione Paralimpica della FIGC scenderà tutta insieme in campo per ricordare il forte impegno per una società inclusiva, per il superamento di ogni barriera fisica e culturale – ha aggiunto il Presidente della DCPS, Franco Carraro – più di 100 squadre e quasi 2000 atleti scenderanno in campo insieme per ricordare questi valori, un messaggio delle Nazionali Maschile e Femminile, con i CT Mancini e Bertolini, accompagnerà la giornata. La FIGC omaggerà gli atleti che scenderanno in campo con le maglie azzurre e il messaggio “il calcio è di tutti” ricorderanno l’impegno, la passione ed i valori fondanti della Divisione”.

La Stella del Mare San Benedetto sarà impegnata a Pescara con le sue due squadre paralimpiche per disputare la seconda tappa del campionato. L’intento sarà quello di cercare di recuperare il terreno perduto nell’esordio sapendo già, che sarà comunque una giornata di festa.

Per Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, come nel 2019, la Stella del Mare sarà presente al Riviera delle Palme per la gara Samb-Matese.