SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ indetta l’Assemblea pubblica del Quartiere Sentina, Lunedì 5 Dicembre alle ore 21 presso il bar “Era Ora” in via F.lli Cervi n.6 a Porto d Ascoli.

Con i cittadini residenti del quartiere e alcuni esponenti dell’Amministrazione provinciale di Ascoli

Piceno e l’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto per discutere sui seguenti punti

all’ordine del giorno :

1) Problematiche del quartiere e segnalazioni e proposte dei cittadini residenti;

2) Incontro con alcuni esponenti dell’amministrazione provinciale e comunale in

merito alla realizzazione di alcuni parcheggi a uso pubblico gratuiti e viabilità in alcune aree

al di sotto della superstrada Ascoli –Mare in via del Cacciatore e tra le via del Passero, via

dell’Airone e Pizzarda ;

3) Situazione in merito all’assegnazione del locale in Via San Francesco da adibire a

della sede sociale del comitato e a luogo di incontro per i residenti ;

4) Sottopasso ciclopedonale di via dell’Airone richiesta di installazione nuove pompe

idrauliche per risolvere il problema dei continui allagamenti che si verificano da diversi

anni a seguito di temporali e maltempo e richiesta di installazione di telecamere di video

sorveglianza all’ingresso est del tunnel ferroviario per motivi di sicurezza e per contrastare

il continuo passaggio di ciclomotori all’interno del sottopasso in tutte le ore del giorno ;

5) Individuazione di alcune opere pubbliche da realizzare nel quartiere Sentina;

6) Problematiche all’interno del parco Paola in via Colleoni ;

7) Viabilità, inquinamento acustico e decori urbano nel quartiere ;

8) Pulizia e riqualificazione “Largo vittime del terrorismo e delle stragi “ingresso

spiaggia libera in via F.lli Cervi angolo via S .Giacomo rimozione della sabbia presente al

suo ingresso e lungo la panchina di cemento vista mare , installazione al suo ingresso di una

doccia pubblica riqualificazione dei marciapiedi in via Martiri di Marzabotto , e rimozione

dei monconi delle piante presenti nella via ;

9) Varie ed eventuali.

Visto gli argomenti da trattare si prega ai cittadini residenti di intervenire numerosi