SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le dichiarazioni di Sante Alfonsi, alla vigilia della sfida casalinga al Matese: «Il Matese viene da 8 risultati utili consecutivi? Ripeto, noi non dobbiamo pensare agli avversari. Veniamo da due partite che ci hanno dato morale, che ci hanno dato fiducia, però dobbiamo essere coscienti che non abbiamo fatto assolutamente nulla, non eravamo “somari” prima e adesso non siamo fenomeni. Stiamo lavorando bene, le vittorie ci hanno aiutato a passare settimane più serene, ma quella di domani è un’altra partita che non possiamo sbagliare. Il mercato può interferire con la squadra? No, spero di no. I ragazzi sono molto intelligenti. Dicembre è un mese un po’ balordo, ci sono tutte queste situazioni che possono cambiare di giorno in giorno. Dispiace per Lorenzo Emili che è andato via, gli facciamo un grande in bocca al lupo perché è un ragazzo bravissimo che qui da noi ha avuto difficoltà, forse anche per colpa nostra. La società sta lavorando anche per portare degli innesti importanti, ma noi dobbiamo pensare al campo e a fare risultati. Infermeria? Lulli e Chinellato ancora fuori, per il resto stanno tutti abbastanza bene».