MACERATA – Si è verificato un grave incidente domestico ieri, venerdì 2 dicembre a Macerata, in via Enrico De Nicola, zona Cimarella: l’esplosione di un camino a bioetanolo, alle ore 13 circa, ha provocato il ferimento di una donna di 40 anni, cuoca nella villa teatro dell’incidente, che ha riportato ustioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito la vittima in eliambulanza all’ospedale di Ancona-Torrette. I Vigili del Fuoco hanno dovuto spegnere anche alcuni pezzi del mobilio della dimora, avvolti dalle fiamme.