San Benedetto del Tronto (AP) – Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre presso Piazza Mazzini, si rinnova l’appuntamento con la quarta edizione di SEA FOOD – IL MARE IN TAVOLA, Sapori d’Autunno 2022.

Stand Gastronomici di Mare, Gustosi itinerari alla scoperta delle Eccellenze Gastronomiche delle migliori Cantine Marchigiane, Cooking Show a base di pesce fresco e locale. Laboratori Educativi per bambini, Laboratori Informativi per adulti “Campagna Di Educazione Alimentare ed Informativa al Consumo Sostenibile Fish & Cheap: Sostenibile, Locale e Fresco”, a cura di Partners in Service CEA “Ambiente e Mare” per finire con Incontro divulgativo ed informativo presso Istituto Superiore L. Cambi.

Il Comune di Falconara Marittima, realizza gli eventi nell’ambito del Progetto Regionale di “Promozione e Valorizzazione della Pesca e della Acquacoltura Sostenibile”, Finanziato Bando Regione Marche PF Economia Ittica – Priorita’ 5 – Lettere G – Misura 5.68: Misure Connesse alla Commercializzazione (Art.68 Reg.(UE) N.508/2014) P.O. FEAMP Italia 2014/2020 Annualità 2022; in collaborazione con Partners in Service titolare del CEA “Ambiente e Mare” R. Marche, l’Associazione Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile, CO.GE.PA. Consorzio di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della Piccola Pesca artigianale di San Benedetto del Tronto, O.P. Abruzzo Pesca soc. coop; Tuber Communications – Eventi e Comunicazione e Confartigianato imprese Ancona – Pesaro e Urbino.

Il Sindaco Stefania Signorini, nell’ambito dell’Assessorato alle Politiche Culturali e Turistiche, Scolastiche – Giovanili e Biblioteca, ha attivato un percorso di Valorizzazione e Promozione della Pesca locale sostenibile, delle sue tradizioni e dei piatti tipici. L’iniziativa, promossa dalla Regione Marche e finanziata all’80% con fondi europei FEAMP 2014-2020 (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) della programmazione 2014-2020, unita allo stanziamento del Comune, nasce per la “Promozione e Comunicazione della Pesca e della Acquacoltura Sostenibile”.

Il programma: Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre dalle 12.00 alle 22.00 Apertura Stand gastronomici di Mare nell’Area eventi del SEA FOOD, con piatti della tradizione marinara marchigiana.

Grande novità quest’anno con l’inserimento dalle 12:00 alle 20:00 di Gustosi itinerari alla scoperta delle Eccellenze Gastronomiche delle migliori Cantine Marchigiane in collaborazione con la Confartigianato imprese Ancona – Pesaro e Urbino. Numerose le cantine aderenti all’iniziativa: Azienda Agricola I Tre Monti, Angeli di Varano, Cantina Giusti, Cantina Sasso Divino e Cantina Corinaldesi.

Per i più piccoli, nella giornata di Sabato 3, saranno realizzati, dalle 12.00 alle 14.00 nell’ Area eventi del SEA FOOD, un laboratorio educativo gratuito dal titolo “Il Gioco del Principe Azzurro” per educare i bambini alla sostenibilità sin dalla giovane età (attività consigliata a bambini dai 4 a 8 anni), in presenza di educatori qualificati del CEA (in caso di mal tempo l’attività verrà recuperata Domenica 4 Dicembre).

Laboratori culinari gratuiti per la riscoperta delle proprietà nutrizionali del pesce azzurro e pesce povero locale e della cultura culinaria tradizionale delle località marinare marchigiane, da dove provengono le più gustose ricette a base di pesce, e che valorizzano specie ittiche tenute spesso in scarsa considerazione; a cura di chef locali. I primi due piatti verranno presentati dallo Chef Francesco Cingolani il 3 Dicembre 2022 dalle ore 16:30 in collaborazione con la Cantina Sasso Divino con Degustazione Vini. Gli ultimi due piatti verranno invece esposti dallo Chef Alberto D’Agostino il 4 Dicembre 2022 sempre alle ore 17:00 in collaborazione con AIS (Associazione Italiana Sommelier) ed Enoteca Dell’Angolo di Paolinelli Mattia sempre con Degustazione Vini.

Contestualmente agli Show Cooking si svolgerà il Laboratorio Informativo gratuito per adulti con la Campagna Di Educazione Alimentare ed Informativa al Consumo Sostenibile “Fish & Cheap: Sostenibile, Locale e Fresco” in collaborazione con addetti del Settore Pesca e a cura della Dott.ssa Biologa Nutrizionista e Responsabile CEA “Ambiente e Mare” Partners in Service, Barbara Zambuchini la quale sottolinea che l’obiettivo del progetto è quello di “Sensibilizzare adulti e bambini, la cittadinanza e i turisti a stili di vita e consumo sostenibili, nel rispetto della cultura territoriale, del Mare e delle sue stagioni, per una maggiore attenzione alla provenienza locale del pescato e a tutte le pratiche sostenibili in Adriatico, quindi orientare la cittadinanza, in particolare i giovani e le famiglie, sui temi della biodiversità e del consumo consapevole nel rispetto della stagionalità e dell’ecosistema, prediligendo il pesce azzurro e le specie povere e massive sostenibili, pescate in Adriatico (Km 0).

Per terminare il fitto programma, Lunedì 5 Dicembre alle ore 11.00, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Cambi Serrani di Falconara Marittima (AN) si terrà un incontro divulgativo ed informativo sulla consapevolezza delle scelte quotidiane alimentari, “SANO COME UN PESCE”. Illustre ospite Dott. Mauro Mario Mariani, Medico Chirurgo, Specialista in Angiologia, Mangiologo, Consulenza Nutrizionista Rai.

*Tutte le attività previste nelle due giornate saranno svolte in ottemperanza della normativa Covid-19 vigente.

Tutte le iniziative sopra descritte sono promosse e divulgate sul sito del Comune di Falconara Marittima. Vi aspettiamo tutti in Piazza Mazzini!

L’evento è realizzato in collaborazione con CEA « Ambiente e Mare », R. Marche – Partners in Service, Tuber Communications, Confartigianato imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Associazione Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile, in quanto promotrice del Marchio di Qualità Registrato a livello Nazionale “In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”, CO.GE.PA. Consorzio di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della Piccola Pesca artigianale di San Benedetto del Tronto, O.P. Abruzzo Pesca soc. coop.

Finanziato dalla Regione Marche D.D.P.F. N.238 del 05/08/2022 P.F. Attività Produttive e Imprese, DGR n. 782 del 18/07/2016 e n.939/2022 Priorita’ 5 Lettera G – Misura 5.68: Misure Connesse alla Commercializzazione (Art.68 Reg.(UE) N.508/2014) P.O. FEAMP Italia 2014/2020 Comune di Falconara Marittima – Anno 2022 – codice progetto 03-MCO-2022