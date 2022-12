Il Madonna del Soccorso è un ospedale accogliente. La gratitudine di una madre: “Sono stati di una delicatezza che non sempre si riesce a trovare”

Un piccolo giusto riconoscimento ai medici che lavorano al "Madonna del Soccorso", viene dalla riconoscenza di una madre per il trattamento riservato alla figlia con disabilità: "Ciò che voglio mettere in evidenza é la straordinaria umanità che hanno messo nel prendersi cura di mia figlia. Sono stati di una pazienza, di una delicatezza che non sempre si riesce a trovare"