SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nonostante il mercato invernale sia aperto da sole 24 ore, sono già stati messi a segno alcuni colpi interessanti nel girone F di Serie D.

Dopo Papaj al Trastevere ed Emili che si svincola dalla Samb per approdare alla corte di Brocco a Pineto, anche il Nuova Florida si è già mossa sul mercato per puntellare il reparto offensivo.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“La Società è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Cristiano Sebastiani, classe 1999.

Attaccante originario di Roma, Sebastiani in carriera ha vestito la maglia della Lupa Frascati per 8 anni, vincendo il Campionato di Promozione e Eccellenza, arriva in prestito dall’Arezzo Calcio.

Il calciatore da domani sarà a disposizione del tecnico Alessandro Boccolini.

A Cristiano, che indosserà la maglia numero 99, un caloroso benvenuto tra le fila del club biancorosso”.

La gara col Porto d’Ascoli, in programma domenica 4 dicembre allo stadio Mazzucchi (ore 14.30), si disputerà a porte chiuse, come ha reso noto la società di Ardea.

Nell’ultimo match, il Nuova Florida ha fermato sull’1-1 il Trastevere, facendo perdere ai capitolini la vetta della classifica a favore del Pineto. Un campo non facile quello di Ardea, in cui anche la Samb è caduta ad inizio campionato per 1-0.

Gli orange, dopo le due vittorie consecutive che hanno permesso di trovare fiducia e compattezza, vorranno allungare la striscia positiva ma soprattutto, come ha detto mister Ciampelli post Notaresco “lavoreremo per tornare ad essere la miglior difesa del campionato”. Da valutare le condizioni di Battista, che non ha voluto rischiare domenica scorsa dopo un fastidio muscolare.

Intanto il Porto d’Ascoli si gode il suo gioiellino classe 2004 Alessandro Pacchioli protagonista con la Rappresentativa Nazionale di Serie D nell’ultimo raduno al Centro Sportivo La Borghesiana di Roma. La sua convocazione inorgoglisce tutto l’ambiente orange e non solo, a testimonianza di come la cantera del club di Vittorio Massi sia una vera e propria fucina di talenti.