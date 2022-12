COLONNELLA – Appuntamento da non perdere per gli amanti del Diavolo.

Parliamo di Milan, ovviamente.

Vestiti di rossonero e non mancare sabato 17 dicembre alle ore 20.30 alla festa del Milan Club Val Vibrata.

Appuntamento presso l’Hotel Ristorante Bellavista di Colonnella.

Una serata per festeggiare il Natale e il 2022 che ha visto il Milan trionfare in campionato e portare a casa, con merito, lo Scudetto numero 19.

E ci sarà un super ospite: la “voce del Milan” Mauro Suma, nonché direttore di Milan Tv, farà parte della serata. Una cena aperta ai tesserati del Milan Club, alle loro famiglie ma in generale ai simpatizzanti rossoneri.

Di seguito il video con i saluti di Mauro Suma al Milan Club Val Vibrata.

Durante la serata saranno effettuate due donazioni benefiche ad Autismo Abruzzo ed alla Lega Italiana Fibrosi Cistica.

Tanti premi in palio per la Lotteria di Natale, tra cui la maglia autografata di Sandro Tonali.

La quota di partecipazione sarà di 35 euro per il menù adulti e 15 per il menù bimbi.

“Potete prenotarvi entro il 10 dicembre ai numeri che trovate sulla locandina indicando i menù scelti – affermano dal Direttivo rossonero – Vi invitiamo a condividere l’evento per coinvolgere tutti i vostri amici rossoneri e festeggiare tutti insieme l’arrivo di questo natale rossonero”.

Di seguito la locandina con i numeri disponibili per prenotare dei posti alla cena.

Pioli is on Fire, anzi: Milan Club Val Vibrata is on Fire!