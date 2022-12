SIROLO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio al Coppo di Sirolo, lungo la Sp 2, per rimuovere dei rami pericolanti. Sul posto la squadra dei Pompieri di Osimo, con il supporto del personale da Ancona con l’autoscala, ha tagliato i rami sovrastanti la strada che è stata chiusa durante le operazioni di messa in sicurezza.