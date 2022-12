SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Primo dei due appuntamenti di Teatro Ragazzi all’interno della stagione teatrale “Simbiosi” al cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto.

Domenica 4 dicembre, alle ore 17, va in scena lo spettacolo per bambini “Radionisio” di Teatro Di Onisio con Fiorenza Montanari. Radionisio è un divertente dialogo tra una ragazza ed una vecchia radio, così ci si immerge in un lungo viaggio: dalla mitologia greca, alla scienza, passando per figure storiche quali Frida Kahlo e Albert Einstein. Una riflessione sui concetti di tempo e privazione, cari a molti che si sono sentiti ultimamente isolati. Dialogando con la tecnologia e sintonizzandoci sul canale dell’immaginazione, si cercherà di trovare serenità, attraverso il magico rito del Teatro. Al termine dello spettacolo, incluso nel prezzo del biglietto, ci sarà il momento “C’è di più”: un simpatico quiz a premi per il pubblico insieme alla compagnia Teatro Di Onisio.

Il costo del biglietto è di 7 €. Fino a domenica 4 dicembre è possibile usufruire dell’offerta 2 x 1: acquistando un biglietto per lo spettacolo “Radionisio” si può richiedere un biglietto omaggio per il secondo spettacolo per bambini, “Huck”, che andrà in scena il 15 gennaio 2023.