CENTOBUCHI – Ultima seduta di allenamento per la squadra di mister Fusco in vista della gara contro Potenza Picena, in programma per sabato 3 dicembre alle ore 14.30 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro.

Al termine degli allenamenti è stato intervistato l’attaccante Gianmarco Iovannisci. Di seguito le sue dichiarazioni.

Iovannisci: “Mi sto trovando benissimo con la squadra, i ragazzi nuovi si sono integrati fin da subito. La fiducia tra di noi c’è sempre stata e dopo la falsa partenza ci stiamo riprendendo, sappiamo quanto valiamo e vogliamo fare i risultati. È stato un inizio difficile per me perché venivo da un infortunio, ora sto bene e posso aiutare i miei compagni in campo. Potenza Picena? Sarà una partita tosta come tutte, il campionato è molto equilibrato e noi ce la giocheremo alla grande”.