CORROPOLI – La mattinata di oggi, venerdì 2 dicembre, è stata funestata da un tragico incidente avvenuto a Corropoli, in via Roma, alle porte del centro storico: la vittima, un uomo di 87 anni, è stata falciata da un’auto condotta da un 50enne del luogo. L’anziano stazionava in prossimità del muraglione di via Roma, quando è stato investito da una Citroen. L’uomo è morto sul colpo, mentre l’automobilista, in stato di choc, è stato trasportato all’ospedale di Sant’Omero. Al lavoro per ricostruire la dinamica i Carabinieri della stazione di Corropoli che si sono occupati dei rilievi.