DISON – Ricco bottino di medaglie e di ottimi piazzamenti per la Karate Pavoni di Alba Adriatica all’Open del Belgio Wka, che si è disputato presso l’impianto Hall Omnisport di Dison in Vallonia. Nelle gare di kata, oro nella categoria Esordienti con Edoardo Contri che ottiene degli ottimi voti nelle sue performance, mentre nella categoria Junior è arrivata una doppietta, primo e secondo posto, grazie a Leonardo Buccigrossi e Matteo Moretti che hanno bisogno di uno spareggio per decidere il vincitore della gara, avendo concluso nei turni preliminari entrambi al primo posto.

Gli stessi atleti insieme a Contri hanno ottenuto la medaglia di bronzo nel kata a squadre dietro Lussemburgo e Malta. Contemporaneamente nel tatami 1 i maestri Sandro Pavoni nella categoria Master maschile e Patrizia Di Giosia in quella femminile hanno conquistato due medaglie d’Argento. È stato, poi, il turno del kumite, sia individuale che a squadre, nel quale la società albense ha conquistato medaglie di bronzo nelle gare individuali con Alla Mateo negli Junior e Greydi Duro nei Cadetti, e una preziosissima medaglia d’oro a squadre (Alla – Moretti – Duro) conquistata in finale contro la Polonia. Una trasferta fruttuosa per la società abruzzese, che ancora una volta ottiene risultati altamente competitivi in campo internazionale.