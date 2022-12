SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova edizione di Caccia all’Affare in arrivo.

Sabato 3 dicembre appuntamento a Porto d’Ascoli, all’interno del centro Forum, dalle 9 alle 19.

Vintage, collezionismo e svuota cantine per l’appuntamento più atteso, un’occasione imperdibile per i regali originali e sostenibili firmati vintage.

Il format di mercatino del vintage e dell’usato ha riscontrato fin dalla prima edizione del 2019 un grande successo di pubblico. Complici la posizione comoda, al coperto e all’uscita dell’A14, ma soprattutto la bravura degli espositori, sempre pronti ad incuriosire il pubblico con nuove chicche alla portata di tutte le tasche.

Caccia all’affare è il luogo d’incontro e scambio per chi vuole fare l’affare, dove l’usato prende nuova vita all’insegna dell’economia, del riciclo e dell’ecologia.

L’appuntamento è fisso, ogni primo sabato del mese, nello spazio del Centro Forum di Porto d’Ascoli (davanti centro commerciale PortoGrande).

Ad attendere il pubblico anche per questa edizione di dicembre tanti espositori di usato, svuota cantine, collezionismo, modernariato, vintage, pronti a vendere i propri prodotti, ma interessati anche ad acquistare o valutare quel quadro, quel mobile, quella ceramica che da tempo vorreste vendere, ma non sapete come fare.

Ingresso libero. Per info: 393 9862023