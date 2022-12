CORRIDONIA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 21 circa nel comune di Corridonia, lungo la Sp 485 a seguito di un incidente stradale. La dinamica dell’incidente ancora in fase di accertamento, vedeva un’autovettura Fiat Punto urtare frontalmente una Fiat Panda.

L’intervento della squadra VVF della centrale di Macerata è stato necessario per effettuare l’estricazione di un ferito dall’abitacolo dell’autovettura, mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area dell’incidente. Presenti sul posto i 118 e Carabinieri.