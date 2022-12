Griffati e Firmati, a Natale, apre un Outlet per la casa!

Da Sabato 3 dicembre a domenica 8 gennaio, in Via Montebello 34 a San Benedetto del Tronto, con un concept totalmente nuovo!

Troverai tante idee per i tuoi regali di Natale con sconti fino al 50% di sconto su prodotti dei migliori marchi per la casa, come Fendi casa, Missoni Home, Roberto Cavalli home, Kartell, Alessi, Seletti e tanto altro ancora.

Approfittane!