GROTTAMMARE – Tornano la prossima settimana le Giornate della Partecipazione. Il programma di questa edizione si articola in tre appuntamenti – lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 dicembre – in altrettanti luoghi della città. L’Amministrazione comunale incontrerà i cittadini dei vari quartieri per dare conto delle opere in corso, comunicare le nuove iniziative e raccogliere eventuali segnalazioni.

Si comincia dunque lunedì prossimo con i residenti delle seguenti zone a nord del Tesino: Centro, Stazione, Lame, Croce, Azzolino, Bernini, Ballestra, Crivelli, Tintoretto, Licini, via Sotto le Mura, Vecchio incasato e Oasi Santa Maria ai Monti. L’incontro si terrà nella Sala consiliare.

Martedì 6, l’invito a partecipare è rivolto ai residenti dei quartieri a sud del Tesino: Ischia I e II, Bellosguardo Sgariglia. L’assemblea si terrà nel Centro sociale Ischia I in via Domenico Bruni.

Per l’ultimo incontro di mercoledì 7 dicembre, i quartieri interessati sono quelli a ridosso della Valtesino: Bore Tesino, Valtesino, area ovest di via Bernini, San Martino, via Cilea. L’appuntamento è al Bocciodromo comunale in via San Carlo.

Le assemblee avranno inizio alle ore 21.15.

“Anche quest’anno torniamo nei quartieri con tre date a dicembre e sarà di nuovo l’occasione per illustrare ai cittadini il bilancio e tutto il lavoro svolto in questo anno, oltre alla parte dell’ascolto e del dibattito. La vera novità – anticipa la consigliera delegata alla Partecipazione, Stefania Fares – è rappresentata da un documento che fotografa la situazione dei cantieri e delle opere pubbliche realizzate e da realizzare, completo dei vari impegni di spesa e l’origine dei fondi. Mi auguro la partecipazione dei cittadini ed ovviamente un dibattito costruttivo”.

Agli appuntamenti nei quartieri, seguirà nei prossimi mesi il consueto programma di incontri con l’autore organizzati in collaborazione con l’associazione I luoghi della scrittura, su approfondimenti in tema di democrazia e libertà civili. Il calendario è in via di definizione.