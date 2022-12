L’Aquila, 50enne percorre 700 chilometri per raggiungere una donna senza il suo consenso, ma all’appuntamento si presenta la Polizia

Il G.I.P. del Tribunale di L’Aquila ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere; contestualmente, il Questore di L’Aquila ha spiccato un foglio di via obbligatorio dal comune capoluogo, con divieto di ritorno