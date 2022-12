Cinema Margherita di Cupra Marittima, la programmazione dal 24 al 29 novembre

In programma "Bones and All" di Luca Guadagnino, "Belle &Sebastien – Next generation" di Pierre Coré, "Diabolik- Ginko all’attacco!" di Marco e Antonio Manetti e, per la rassegna sul cinema di Buster Keaton, "The General" di Buster Keaton e Clyde Bruckman.

di Elvira Apone