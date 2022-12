SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lorenzo Emili lascia la Samb. Il trequartista classe ’97, che con il ritorno di Alfonsi sulla panchina rossoblù sembrava aver perso definitivamente il posto da titolare, è destinato a vestire la maglia del Pineto. Segue la nota ufficiale della Società:

«La A.S. Sambenedettese comunica di aver raggiunto l’accordo per l’interruzione consensuale delle prestazioni sportive con Lorenzo Emili. Al calciatore la società augura le migliori fortune professionali e personali per il futuro».