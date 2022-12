SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dicembre è un mese di particolare vitalità, a partire dalla tradizione delle Fochere per giungere alle feste natalizie secondo la celebrazione della civiltà marinara.

Il programma del Circolo dei Sambenedettesi prende il via sabato 3 dicembre alle ore 17 presso il Museo del Mare con una presentazione del libro dedicato a Piceno da Scoprire a cura di Carlo Verducci, un grande progetto tra anni Novanta e Duemila della Provincia di Ascoli che diede lavoro nei beni culturali a centinaia di giovani e fece affermare il Piceno come meta culturale in Italia.

Prosegue mercoledi 7 dicembre ore 17,30 con la conferenza di Benedetta Trevisani sempre al Museo del Mare dedicata al tema “Nostalgia. Il sentimento del ritorno tra racconto e immagini” che prosegue il percorso di incontri sulla cultura della costa e del mare.

Si arriva così all’evento tradizionale delle Fochere la sera del 9 dicembre che quest’anno riprende dopo una pausa di tre anni. Il Circolo partecipa con la pubblicazione di uno Speciale de “Lu Campanò” dedicato alla conservazione di questo rito così sentito nella nostra città e pronto per essere distribuito a tutti i quartieri che realizzeranno la Fochera e a cui il Circolo darà un attestato di benemerenza per la partecipazione con una cerimonia successiva.

Nel percorso che porta al Natale gli appuntamenti saranno i seguenti: venerdì 16 dicembre alle 17,30 sempre al Museo del Mare una importante conferenza sulla storia antica di San Benedetto e territorio intitolata “Alle origini della nostra storia”. Tra Liburni e Piceni , dalla costa al territorio: popoli, insediamenti, culti a cura di Fabrizio Pesando e Tiziana Capriotti, studiosi di assoluto valore che ci sveleranno i nostri “Natali”.

Il giorno dopo, 17 Dicembre presso la Sala Convegni dell’Hotel Progresso ore 17,30, Il Circolo e Libri ed Eventi di Mimmo Minuto, in collaborazione con Utes, organizzano un incontro imperdibile con Francesca Coltrinari, la curatrice della grande mostra di Macerata, in corso fino al mese di febbraio e dedicata al grande Carlo Crivelli dal titolo “Carlo Cirvelli. Le relazioni meravigliose” in preparazione di una visita che avverrà a fine gennaio.

Il percorso di iniziative si conclude il giorno 23 dicembre, antivigilia di Natale, alle ore 17,30 quando nella sede del Circolo in via Bragadin 1 avverrà la Presentazione dell’Ultimo numero annuale de “Lu Campanò” dedicato alle feste natalizie.

Seguirà la Visione del film-documentario, gadget per i soci 2023, “Una verde passeggiata al mare” sulla storia del Lungomare a cura di Giancarlo Brandimarti . La giornata si concluderà con un Brindisi di Buon Natale dedicato ai soci e aperto alla città.