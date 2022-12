MARTINSICURO – È stato arrestato questa mattina dai Carabinieri di Martinsicuro il 21enne che, lo scorso 11 novembre, ha messo a segno una rapina in una tabaccheria. Segue la nota:

«Un italiano di anni 21 è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri di Martinsicuro per la rapina messa a segno I’11 novembre scorso presso la tabaccheria “Consorti” della cittadina truentina.

Il ragazzo, entrato di prima mattina all’interno dell’esercizio con il volto travisato da un passamontagna ed occhiali da sole, sotto la minaccia di una pistola, si faceva consegnare dalla titolare, intenta ad effettuare le operazioni di inizio attività, la somma in contanti di Euro 1.050. costituente il fondo cassa dello stesso esercizio. Successivamente, dileguandosi a piedi, faceva perdere le proprie tracce.

L’individuazione del reo è stata possibile grazie all’analisi dei filmati dei sistemi di video-sorveglianza della stessa tabaccheria e di quelle pubbliche presenti nelle immediate vicinanze dell’attività commerciale in disamina.

L’esito dell’attività d’indagine svolta dai Carabinieri è stata pienamente condivisa dalla Procura della Repubblica e dal locale G.I.P. del Tribunale di Teramo, che ha emesso Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 21 enne.

Il giovane, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione a disposizione dell’A.G. mandante».