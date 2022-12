SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Primo colpo nella sessione di mercato invernale per la Samb Calcio a 5 che prende in prestito dal Real Ancaria, il pivot classe 1994 Gregorio Firmani. Di seguito il comunicato del club.

“La A.S. Sambenedettese Calcio a 5 comunica di aver acquisito fino al termine della stagione 2022/23 le prestazioni sportive di , pivot classe 1994. Firmani arriva in prestito dal Real Ancaria e sarà di grande aiuto a mister Michetti per affrontare la seconda parte della stagione”.