San Benedetto, ecco le delibere di Giunta del 25 novembre

Tra i provvedimenti approvati piano di recupero di iniziativa privata per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato in via Papa Giovanni XXIII, adeguamento sismico della scuola di via Gino Moretti, allestimenti presso il Giardino “Nuttate de Lune” per le festività natalizie.

di Mauro Vannini