SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato arrestato per spaccio di hashish, dai Carabinieri di San Benedetto, un 26enne di origini pakistane. Segue la nota dell’Arma:

«I Carabinieri di San Benedetto del Tronto, su disposizione del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, negli ultimi giorni del mese di novembre hanno incrementato i controlli nelle periferie e nelle aree verdi cittadine spesso frequentate da consumatori di sostanze stupefacenti.

Proprio in occasione di uno di questi controlli, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, un 26enne di origini pakistane, in Italia senza fissa dimora.

Il giovane è stato sorpreso con un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di circa gr.100, nonostante un vano tentativo di fuga nel corso della quale ha cercato di disfarsi della droga. Durante le fasi dell’arresto, è rimasto lievemente ferito uno dei Carabinieri intervenuti.

L’arrestato, trattenuto in camera di sicurezza fino all’udienza di convalida, ha potuto esporre le sue ragioni davanti al Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno cui la Procura aveva avanzato richiesta di convalida».