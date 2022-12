MONTEPRANDONE – E’ il primo dicembre e le celebrazioni più amate dalle famiglie e dai bambini sono sempre più vicine.

Parliamo, ovviamente, delle festività natalizie e per un’importante comunità del Piceno c’è grande attesa per le iniziative ed eventi in programma.

Oggi, al centro Giovarti di Centobuchi, è andata in scena la conferenza stampa di “Natale al Centopercento”, il calendario di iniziative organizzate dell’associazione “Centopercento” dei commercianti e artigiani di Centobuchi e Monteprandone, sostenuto dall’amministrazione comunale locale.

Presenti, naturalmente, i rappresentanti del Comune e dell’associazione. Prima della conferenza stampa è stato diffuso un video inerente il rifugio di Babbo Natale con il noto Santa Clause che ha annunciato un’importante novità: la presenza di Mamma Natale.

Luigi Capriotti, associazione Centopercento, apre la conferenza: “La manifestazione ha una storia gloriosa, ormai da 8 anni noi commercianti cerchiamo di coinvolgere tutta la comunità per organizzare eventi e offrire opportunità di lavoro. Col tempo siamo cresciuti e abbiamo ‘occupato’ una bella struttura comunale come il centro GiovArti realizzando il Rifugio di Babbo Natale e allestendo vari laboratori per bambini e famiglie. La piazza dell’Unità è un’altra bella realtà della nostra associazione. Nonostante l’emergenza Covid non ci siamo fermati e nel 2020 abbiamo cercato di colmare l’assenza con le videochiamate e lo streaming, ottenendo un buon successo. Nel 2021 e quest’anno siamo tornati alla ‘presenza’. Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare alla pista di pattinaggio causa le incertezze derivanti alla crisi energetica ma la piazza sarà ugualmente fruibile con un mercatino e diversi stand a disposizione dei visitatori. Non verrà trascurato il Borgo Storico: ci saranno allestimenti, mostre e raffigurazioni di rilievo tra cui l’esposizione dei Presepi. Il calendario che la nostra associazione propone è davvero ricco e tutto ciò è stato possibile non solo alla Centopercento ma anche grazie alle collaborazione di altri enti”.

Luciano Rosati, curatore della mostra dei Presepi: “Una tradizionale rassegna, molto apprezzata dai cittadini e dai visitatori. Un lavoro artigianale di pregevole fattura che rappresenta valori morali, cristiani e sociali. Appuntamento da non perdere”.

Lucia Perazzoli, rappresentante Ic Monteprandone, aggiunge: “La scuola sarà presente a 360 gradi in questo calendario, tre date dedicate agli alunni. Importante la collaborazione fra Comune e associazione con il nostro plesso. Fondamentale coinvolgere i giovani nelle iniziative natalizie, a Centobuchi e Monteprandone”.

