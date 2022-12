MONTEPRANDONE – E’ il primo dicembre e le celebrazioni più amate dalle famiglie e dai bambini sono sempre più vicine.

Parliamo, ovviamente, delle festività natalizie e per un’importante comunità del Piceno c’è grande attesa per le iniziative ed eventi in programma.

Oggi, al centro Giovarti di Centobuchi, è andata in scena la conferenza stampa di “Natale al Centopercento”, il calendario di iniziative organizzate dell’associazione “Centopercento” dei commercianti e artigiani di Centobuchi e Monteprandone, sostenuto dall’amministrazione comunale locale.

Babbo Natale e i suoi Elfi, mercatini di tipicità, mostre presepiali, il Presepe vivente dei bimbi, animazioni, laboratori, giochi, spettacoli, canti sotto l’albero, luminarie, arredi urbani coordinati e negozi colmi di idee regalo.

Sono questi gli ingredienti del Natale al Centopercento di Monteprandone che renderanno tutto il paese bello da vivere durante le festività natalizie, nei pomeriggi dedicati allo svago, alla socialità e allo shopping.

Dal 4 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, vivere il Natale a Monteprandone e Centobuchi, dal Borgo Storico al GiovArti sede del Rifugio di Babboo Natale, da piazza dell’Unità a ciascun negozio associato, sarà un’esperienza unica per grandi e piccini.

Giunto ormai all’ottava edizione, la manifestazione attraverso il quale i commercianti e gli artigiani di Centobuchi e Monteprandone, creano la magica atmosfera del Natale, quest’anno prevede eventi, frutto di sinergie e collaborazione con numerose associazioni, con la scuola partner storico e con il supporto di un nutrito gruppo di animatori sempre più preparato e coinvolgente.

Il cartellone degli eventi 2022/2023, infatti, è realizzato dall’associazione Centopercento in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Monteprandone, le associazioni Proloco Monteprandone, Segui la Cometa, Avis di Monteprandone, l’asilo Magicabula, la Roller Cento, Attenti al Luppolo e il regista Ernesto Vagnoni.

Il progetto è patrocinato dalla Regione Marche, dalla provincia di Ascoli Piceno, dal Consorzio Bim Tronto, patrocinato e sostenuto dal Comune di Monteprandone. Sostenuto dai main partner Baden Haus, Banca del Piceno, Servizi Distribuzione e dal contributo di tante altre aziende del nostro territorio.

“La vera forza del Natale al Centopercento – sostiene il presidente dell’associazione Massimo Traini – è la grande capacità di fare rete che la nostra associazione ispira e consente di coinvolgere l’intera comunità. Artigiani e commercianti, istituzioni, scuola, associazioni, aziende, parrocchie, privati cittadini. Ognuno contribuisce a confezionare l’evento sempre più ricco, unico nell’intera Vallata del Tronto, capace di regalare esperienze magiche ai sempre più numeroi avventori da tutte le province limitrofe”.

Di seguito il calendario con tutti gli eventi (presto la versione scritta di tutte le iniziative)

Presenti, naturalmente, i rappresentanti del Comune e dell’associazione. Prima della conferenza stampa è stato diffuso un video inerente il rifugio di Babbo Natale con il noto Santa Clause che ha annunciato un’importante novità, oltre a confermare l’apertura del programma 2022: la presenza di Mamma Natale. Torna anche l’anteprima di Capodanno, dopo due anni di assenza causa Covid, Centobuchi festeggerà nel mondo, prima di tutti, il 2023. Niente pista di pattinaggio in piazza dell’Unità causa crisi energetica ma le iniziative sono comunque davvero numerose..

Luigi Capriotti, associazione Centopercento, apre la conferenza: “La manifestazione ha una storia gloriosa, ormai da 8 anni noi commercianti cerchiamo di coinvolgere tutta la comunità per organizzare eventi e offrire opportunità di lavoro. Col tempo siamo cresciuti e abbiamo ‘occupato’ una bella struttura comunale come il centro GiovArti realizzando il Rifugio di Babbo Natale e allestendo vari laboratori per bambini e famiglie. La piazza dell’Unità è un’altra bella realtà della nostra associazione. Nonostante l’emergenza Covid non ci siamo fermati e nel 2020 abbiamo cercato di colmare l’assenza con le videochiamate e lo streaming, ottenendo un buon successo. Nel 2021 e quest’anno siamo tornati alla ‘presenza’. Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare alla pista di pattinaggio causa le incertezze derivanti alla crisi energetica ma la piazza sarà ugualmente fruibile con un mercatino e diversi stand a disposizione dei visitatori. Non verrà trascurato il Borgo Storico: ci saranno allestimenti, mostre e raffigurazioni di rilievo tra cui l’esposizione dei Presepi. Il calendario che la nostra associazione propone è davvero ricco e tutto ciò è stato possibile non solo alla Centopercento ma anche grazie alle collaborazione di altri enti”.

Luciano Rosati, curatore della mostra dei Presepi: “Una tradizionale rassegna, molto apprezzata dai cittadini e dai visitatori. Un lavoro artigianale di pregevole fattura che rappresenta valori morali, cristiani e sociali. Appuntamento da non perdere”.

Lucia Perazzoli, rappresentante Ic Monteprandone, aggiunge: “La scuola sarà presente a 360 gradi in questo calendario, tre date dedicate agli alunni. Importante la collaborazione fra Comune e associazione con il nostro plesso. Fondamentale coinvolgere i giovani nelle iniziative natalizie, a Centobuchi e Monteprandone”.

Marika e Ilenia, per conto dell’asilo Magicabula, dichiarano: “Via Limbo, Corso, piazza Novembre e la chiesa di San Leonardo saranno i ‘teatri’ delle nostre rappresentazioni con i bambini. Fondamentale la collaborazione con Comune, associazioni e ristoratori in un’ambientazione particolare, presepiale. Ci saranno anche i zampognari”.

Marcello Fratini, presidente Avis Monteprandone, afferma: “Con la nostra iniziativa vogliamo rilevare l’importanza della donazione del sangue. Partiremo con la celebrazione dei ragazzi che hanno ottenuto la Borsa di studio Avis. Successivamente ci sarà una proiezione del nostro cortometraggio del regista Ernesto Vagnoni con tante novità che presenteremo a breve in un’altra conferenza stampa”.

Il sindaco Sergio Loggi prende la parola: “Come amministrazione siamo orgogliosi di portare avanti un’importante condivisione tra associazione e altri enti per organizzare eventi importanti. La crescita di una comunità si vede anche da tutto ciò. Voglio ringraziare l’associazione Centopercento, da otto anni anima delle festività. Riprendiamo a pieno regime le celebrazioni nonostante le difficoltà attuali, non ci tiriamo indietro senza strafare ma facendo cose ugualmente importanti. Ringraziamo le scuole, l’asilo, i centri, le associazioni Roller Cento e Attenti al Luppolo, l’Avis che ci sostengono e danno un contributo importante a tutta la comunità. Un grazie anche al Bim Tronto, alla Provincia di Ascoli e alla Regione Marche. Non posso menzionare i commercianti del territorio, fondamentali per la realizzazione di molti eventi”.

Matteo Ascani, delegato Baden Haus, dichiara: “Siamo contenti di essere partner ufficiali di questa rassegna che ormai è una realtà di tutta la provincia picena e non solo. E’ un motivo di vanto essere presenti e di poter dare una mano nella realizzazione degli eventi. Ringraziamo il Comune e l’associazione Centopercento ma anche tutti coloro che danno un contributo all’importante calendario”.

L’assessore al Bilancio, Meri Cossignani, aggiunge: “Questo calendario rappresenta l’unità di un intero territorio. Non esiste solo Centobuchi o solo Monteprandone, c’è una grande unione territoriale che coinvolge cittadini, commercianti e altri enti. Grazie a tutti loro la nostra città, a mio parere, realizza un’atmosfera natalizia unica in tutte le Marche. La sinergia fra vari fattori ha permesso l’arrivo di nuovi finanziamenti come il bando sui centri commerciali naturali”.

Roberta Iozzi, assessore alla Cultura, chiude la conferenza: “E’ difficile trovare una realtà come la nostra, che permette la collaborazione piena fra Comune e altri enti. Abbiamo ricevuto complimenti per tutto ciò e la realizzazione del calendario delle festività natalizie rappresenta bene questo modo di lavorare che porta soltanto benefici a tutta la comunità. Ringrazio tutte le persone che hanno dedicato tempo al volontariato e alle associazioni, un lavoro assolutamente non scontato viste le tante difficoltà degli ultimi anni”.