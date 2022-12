ATLETICO CENTOBUCHI: Filipponi, Delli Compagni (37′ st Russi), Pietropaolo G. (1′ st D’Intino), Veccia (1′ st Gibbs), De Cesaris (21′ st Di Luca), Fabi Cannella, Di Salvatore (1′ st Tedeschi), Pietropaolo A., Liberati A., Iovannisci, Liberati S.

A disposizione: Beni, Di Luca, Fares, Gibbs, Russi, D’Intino, Tedeschi, Picciola. Allenatore Salvatore Fusco

MONTE URANO: Renzi, Ferracuti N., Detto (10′ st Minnoni), Pilotti (34′ st Amico), Adami, Cerquozzi, Smerilli, Di Donato, Rossetti, Santarelli, Trotti (42′ st Moretti).

A disposizione: Spagnoli, Ferracuti R., Santinelli. Allenatore Angelo Cetera

MARTINSICURO – Altra vittoria importante per l’Atletico Centobuchi di mister Fusco che dopo la gara di andata vinta per 0-2, stende al ritorno 3-0 il Monte Urano e guadagna il passaggio per la semifinale di Coppa Italia contro la Civitanovese.

Pronti e via ed è subito la formazione di casa a passare in vantaggio al 9′ pt: azione dalla destra di Liberati A. che incrocia il destro, Renzi respinge e sulla ribattuta sul secondo palo si presenta Liberati S. che con il destro deposita sul secondo palo e fa 1-0. I biancazzurri continuano a creare occasioni ma concludono il primo tempo in vantaggio.

Nella seconda frazione di gara mister Fusco opta per alcuni cambi in vista della gara di campionato contro Potenza Picena. I padroni di casa trovano il raddoppio al 16′ st: azione dalla destra di Iovannisci che pesca dall’altro lato del campo Tedeschi. Il 16 entra in area conclude verso la porta, Renzi respinge ma sulla ribattuta il centrocampista non perdona e fa 2-0.

Nel finale di gara Russi sfiora l’eurogol provando una conclusione poco dopo la metà campo e il pallone si stampa sulla parte alta della traversa. Nel recupero arriva il terzo gol: ancora Iovannisci dalla destra semina il panico, entra in area e crossa con il destro sul secondo palo per Liberati A. che a porta sguarnita deposita in rete.

I biancazzurri passano il turno ed affronteranno la Civitanovese e si preparano per la gara di campionato contro un avversario ostico, Potenza Picena, in programma per sabato 3 dicembre alle ore 14.30 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro.