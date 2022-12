Infoservice Sambenedettese Basket – Valdiceppo Basket 71-95

Infoservice Sambenedettese Basket: Obletter 6, Tongue Zuko 9, Veronesi 4, Marino 2, Scarponi, Caloia 17, Acciarri 2, Bortnikovs, Rota 14, Mittica 13, Maiorana Liga, Llukacej 4. All. Roncarolo

Valdiceppo Basket: Rosini, Anastasi 19, Speziali 5, Rimolo 2, Orlandi 4, Casuscelli 11, Berardi 17, Reimundo 21, Rath 13, Radina 3. All. Fioravanti



Parziali: 20-24, 20-28, 22-20, 9-23.

Progressivi: 20-24, 40-52, 62-72, 71-95.

Usciti per 5 falli: nessuno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arriva un’altra sconfitta per la Infoservice Sambenedettese Basket, i rossoblu crollano nel finale del terzo quarto contro Valdiceppo per 71-95.

Primo quarto equilibrato tra le due squadre con i rossoblu che vanno anche in vantaggio ma nel finale gli ospiti riescono ad andare sopra nel punteggio. Nel secondo quarto c’è un calo di concentrazione per la formazione di Roncarolo che commette anche qualche errore di troppo in difesa, con Val Di Ceppo che conduce a fine primo tempo per 40-52.

Bel terzo quarto tra le due squadre con il coach rossoblu che da una scossa ai suoi, infatti, la squadra rivierasca si difende molto bene e riesce a mettere a segno dei canestri portandosi sul a sei punti dagli ospiti. Nel finale di quarto però il match si ferma temporaneamente per un malore di un giocatore. Pausa fatale, infatti alla ripresa la Samb non riesce a scendere in campo come prima e i lupi guadagnano un grande distacco.

Nel quarto quarto i giochi sono fatti e c’è anche spazio per il giovanissimo Marino che mette a segno un canestro e fa due ottime difese. Valdiceppo sbanca il Palazzetto “B. Speca” per 71-95. Un risultato bugiardo dopo una partita combattuta fino a poco prima della fine del terzo quarto.