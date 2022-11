AMANDOLA – Resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, rifiuto di esibizione del permesso di soggiorno e del documento d’identità. Un cittadino indiano è stato denunciato dai Carabinieri nel corso di un controllo. Segue la nota dell’Arma:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nel corso della notte di ieri, ad Amandola i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di esibizione del permesso di soggiorno e del documento d’identità, un cittadino indiano classe 1982, residente in Calabria. L’uomo era stato fermato mentre percorreva a piedi, in evidente stato di ebbrezza, le strade di quel centro e, sottoposto a controllo, si è rifiutato di esibire ai militari i documenti d’identità, scagliandosi poi contro gli stessi con spintoni e calci, cagionando ad uno dei Carabinieri lievi lesioni».